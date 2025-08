PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher von Hausbewohnerin ertappt +++ Weinflaschen aus Automaten gestohlen +++ Werkzeug von Baustelle gestohlen +++ Geschwindigkeitskontrolle

Hofheim (ots)

1. Einbrecher von Hausbewohnerin ertappt, Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Eichbaumweg, 03.08.2025, 23:00 Uhr

(pl)Am Sonntagabend wurde im Eichbaumweg in Diedenbergen ein Einbrecher auf frischer Tat von der Bewohnerin des angegangenen Hauses ertappt. Der Täter verschaffte sich gegen 23:00 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster Zugang zu dem Einfamilienhaus. Als die schlafende Bewohnerin auf den Einbruch aufmerksam wurde, ergriff der Ertappte die Flucht. Über mögliches Diebesgut ist nichts bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Weinflaschen aus Automaten gestohlen, Flörsheim-Wicker, Taunusstraße, Sonntag, 03.08.2025, 01:20 Uhr bis 01:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag haben Diebe in Flörsheim-Wicker Alkoholfaschen aus einem Verkaufsautomaten entwendet. Im Zeitfenster von 01:20 Uhr bis 01:30 Uhr beschädigten die Langfinger die Ausgabeluke des in der Taunusstraße aufgestellten Automaten und entnahmen neun Weinflaschen, mit denen sie das Weite suchten.

Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

3. Werkzeug von Baustelle gestohlen,

Hofheim-Marxheim, Rheingaustraße, Freitag, 01.08.2025 bis Montag, 04.08.2025

(fh)Am Wochenende haben Werkzeugdiebe auf einer Baustelle in Hofheim-Marxheim zugeschlagen. Zu einem unbekannten Zeitpunkt betraten die Diebe ein im Umbau befindliches Mehrfamilienhaus in der Rheingaustraße und nahmen aus diesem eine Bodenfräse sowie einen Staubsauger im Gesamtwert von knapp 3.600 Euro an sich. Mit dem Diebesgut ergriffen sie dann die Flucht.

Hinweise in der Sache erbittet die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

4. Geschwindigkeitskontrolle,

Hattersheim am Main, Hofheimer Straße, 05.08.2025, 01:00 Uhr bis 04:10 Uhr

(pl)Im Rahmen der ROADPOL Aktionswoche "Speed" haben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeistation Hofheim in der Nacht zum Dienstag in Hattersheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden zwischen 01:00 Uhr und 04:10 Uhr in der Hofheimer Straße insgesamt sieben Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Trauriger Spitzenreiter war ein Pkw mit gemessenen 67 km/h bei erlaubten 30 km/h. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer wurde mit 61 km/h gemessen. Die Polizei führt während der gesamten Woche verstärkte Geschwindigkeitskontrollen durch. Ziel der ROADPOL Aktion ist es, das Bewusstsein für die Gefahren von Geschwindigkeitsüberschreitungen zu schärfen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell