PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher gescheitert

Hofheim (ots)

1. Terrassentür hält Einbrechern stand,

Hochheim am Main, Am Gänsborn, 02.08.2025, 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(pl)Die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Gänsborn" in Hochheim hat am Samstag Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte hatten zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr erfolglos versucht, die Tür aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Einbruch gescheitert,

Hattersheim am Main, Okriftel, Beethovenstraße, 02.08.2025, 00.00 Uhr

(pl)In der Nacht zum Samstag machten sich Einbrecher an einem Einfamilienhaus in der Beethovenstraße in Okriftel zu schaffen. Die Täter scheiterten jedoch beim Versuch, die Tür gewaltsam zu öffnen und flüchteten erfolgslos. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell