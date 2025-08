PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Einbrecher am Werk +++

Hofheim (ots)

1. Einbrecher erbeuten Tresor, Hochheim, Feldbergstraße, Sonntag, 27.07.2025, 06:00 Uhr - Freitag, 01.08.2025, 20:45 Uhr

(sb)Zwischen Sonntag und Freitag ist es in Hochheim zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen. Unbekannte hatten sich über einen Zaun zur Erdgeschosswohnung des Hauses in der Feldbergstraße begeben und sich an mehreren Stellen zu schaffen gemacht. Durch ein Fenster konnten die Täter schließlich in die Wohnung eindringen. Nachdem die Einbrecher einen Tresor an sich nehmen konnten, flüchteten sie unerkannt. Die Kriminalpolizei ist auf ihre Mithilfe angewiesen. Zeugen werden gebeten, sich unter (06196-2073-0) zu melden.

2. Einbruch in Einfamilienhaus, Hofheim, Frankfurter Straße, Freitag, 01.08.2025 08:40 Uhr - 15:05 Uhr

(sb)In der Frankfurter Straße in Hofheim sind Unbekannte im Tagesverlauf des Freitags in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie liefen über einen Fußweg zum Zaun des Grundstücks und überstiegen diesen. Nach mehreren Aufbruchsversuchen an verschiedenen Stellen des Hauses brachen die Täter eine Terrassentür auf. Die Einbrecher konnten Bargeld und Schmuck stehlen. . Die Ermittlungen wurden bei der Kriminalpolizei in Sulzbach eingeleitet. Hinweise werden unter (06196) 2073-0 entgegengenommen

