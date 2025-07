PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Falsche Polizisten erbeuten Bargeld +++ Einbrecher von Nachbarn gestört +++ Einbruch in Gewerbegebäude

Hofheim (ots)

1. Falsche Polizisten erbeuten Bargeld,

Hofheim am Taunus, In den Jägergärten, 25.07.2025, 11:20 Uhr bis 28.07.2026, 13:00 Uhr

(pl)Am Montag ist eine Seniorin aus Hofheim falschen Polizeibeamten zum Opfer gefallen. Die Geschädigte wurde das erste Mal am Freitag von angeblichen Bundespolizisten angerufen. Im Rahmen des Telefonates wurde der Hofheimerin die Geschichte von einer Einbrecherbande aufgetischt. In weiteren Anrufen wurde das Opfer angewiesen, ihr Erspartes bei der Bank abzuheben. Das abgehobene Bargeld sollte sie dann zwecks einer Überprüfung auf Echtheit der "Polizei" übergeben. Die Geschädigte folgte den Anweisungen und die Abholung des Geldes erfolgte schließlich am Montagmittag an der Wohnanschrift der Seniorin in der Straße "In den Jägergärten". Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Die Angerufene wurde in den Telefonaten massiv unter Druck gesetzt, psychologisch stark beeinflusst und natürlich auch mit den Ängsten älterer Menschen gespielt. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Betrüger keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend den Notruf 110.

2. Einbrecher von Nachbarn gestört,

Flörsheim am Main, Elisabeth-Jakobi-Straße, 30.07.2025, 00:50 Uhr

(pl)Ein Mann wurde in der Nacht zum Mittwoch in der Elisabeth-Jakobi-Straße in Flörsheim bei einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus ertappt und ergriff daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. Der Einbrecher hatte sich gegen 00:50 Uhr an einem Fenster des Hauses zu schaffen gemacht, als er von einem Nachbarn gestört wurde und daraufhin zu Fuß die Flucht antrat. Der gescheiterte Täter wurde als ca. 20-30 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß beschrieben. Er soll eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und eine Baseballmütze getragen haben. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Einbruch in Gewerbegebäude,

Schwalbach am Taunus, Spechtstraße, 28.07.2025, 21:00 Uhr bis 29.07.2025, 12:00 Uhr

(pl)In der Spechtstraße in Schwalbach wurde zwischen Montagabend und Dienstagmittag ein gewerbliches Gebäude von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich durch eine aufgebrochene Tür Zugang zum Gebäude und entwendeten hieraus einen Staubsauger, eine Rüttelplatte sowie eine Wasserwaage. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell