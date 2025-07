PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchter Rollerdiebstahl +++ Streifenwagen mutwillig beschädigt +++ Brand einer Hecke

Hofheim (ots)

1. Versuchter Rollerdiebstahl,

Hofheim am Taunus, Langenhain, Eppsteiner Straße, Sonntag, 27.07.2025, 01:35 Uhr

(TJ) Am frühen Sonntagmorgen versuchten zwei Unbekannte einen Roller in Langenhain zu entwenden. Ein aufmerksamer Anwohner konnte beobachten, wie sich zwei männliche Personen an einem Roller zu schaffen machten. Dieser informierte umgehend die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Streife konnten sich beide Personen in unbekannte Richtung entfernen. Den Roller ließen sie beschädigt zurück. Beide Personen können als schlank beschrieben werden. Einer der beiden trug einen grauen Pullover und eine schwarze Hose. Der andere trug einen schwarzen Pullover und eine graue Hose. Hinweise zu den beiden Tätern nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

2. Streifenwagen der Polizei mutwillig beschädigt Eschborn, Hauptstraße, Samstag, 26.07.2025, 23:25 Uhr bis 23:40 Uhr

(TJ) Am späten Samstagabend wurde ein Streifenwagen der Polizeistation Eschborn mutwillig beschädigt. Der Streifenwagen stand, auf Grund eines Einsatzes, geparkt in der Hauptstraße. Als die Beamten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten, stellten sie fest, dass der hintere rechte Reifen zerstochen wurde. Auf Grund der Zerstörung wichtiger Einsatzmittel wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer 06196/9695-0 zu melden.

3. Brand einer Hecke

Flörsheim am Main, Dürerstraße, Samstag, 26.07.2025, 18:20 Uhr

(TJ) In Flörsheim am Main kam es am Samstagabend zu einem Brand von einer Hecke. Im Zuge von Unkrautvernichtungsarbeiten geriet eine Hecke in der Dürerstraße in Brand und beschädigte im weiteren Verlauf einen angrenzenden Carport. Das Feuer konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, durch Anwohner, gelöscht werden. Durch die freiwillige Feuerwehr Eschborn wurden die Nachlöscharbeiten übernommen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell