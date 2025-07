PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Festnahme eines erfolglosen Autoaufbrechers +++ Baustellendiebe schlagen zwei Mal zu +++ Auto zerkratzt

Hofheim (ots)

1. Festnahme eines erfolglosen Autoaufbrechers, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Donnerstag, 24.07.2025, 17.30 Uhr

(da)Am Donnerstag führten Zeugenhinweise in Sulzbach zur Festnahme eines erfolglosen Autoaufbrechers. Gegen 17.30 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass ein Mann in einem Parkhaus des Main-Taunus-Zentrums an Autos hantieren würde. Er versuchte, mehrere Türen mit einem Plastikgegenstand zu öffnen. Hinzueilende Streifen konnten den 17-Jährigen noch vor Ort festnehmen. Ersten Ermittlungen zufolge war es dem Tatverdächtigen nicht gelungen, ein Auto zu öffnen. Auch konnten keine Beschädigungen an den Fahrzeugen festgestellt werden. Der Jugendliche wurde daraufhin zur Polizeistation Eschborn gebracht und nach Abschluss der Maßnahmen seinen Eltern übergeben. Gegen ihn wird nun wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

2. Baustellendiebe schlagen zwei Mal zu, Eschborn, Fasanenweg, Mittwoch, 23.07.2025 bis Donnerstag, 24.07.2025, Schwalbach, Schützenstraße, Samstag, 19.07.2025 bis Dienstag, 22.07.2025

(fh)In den zurückliegenden Tagen gerieten zwei Baustellen in Eschborn und Schwalbach, respektive dort gelagertes Werkzeug, ins Visier von Dieben. Zwischen Samstag und Dienstag begaben sich die Täter zu einem im Umbau befindlichen Wohnhaus in der Schützenstraße in Schwalbach und entwendeten aus diesem eine Bohrmaschine im Wert von etwa 1.300 Euro. Im Fasanenweg in Eschborn waren Diebe in der Nacht zum Donnerstag zu Gange. Dort brachen sie gewaltsam einen Container auf, nahmen zwei Stampfer sowie zwei größere Leitern an sich und suchten mit der Beute im Wert von knapp 3.300 Euro das Weite.

Im Fall in Eschborn ermittelt die Kriminalpolizei und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen. Hinweise zum Diebstahl in Schwalbach nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. Auto zerkratzt,

Hofheim, Kurhausstraße, Dienstag, 22.07.2025, 11 Uhr bis Mittwoch, 23.07.2025, 7.30 Uhr

(da)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen ein Auto in Hofheim beschädigt. Der betroffene gelbe Peugeot 208 stand von Dienstag, 11 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, auf einem Privatgrundstück vor einer Garage in der Kurhausstraße. In dieser Zeit wurde die Beifahrerseite zerkratzt, wodurch ein Schaden im vierstelligen Bereich entstand. Wer für die Tat in Betracht kommt, ist noch unklar. Mögliche Hinweise bitte unter der Rufnummer (06192) 2079-0 an die Polizeistation Hofheim melden.

