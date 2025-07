PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher zugange +++ Rollgerüste von Baustelle gestohlen +++ Pedelec am Bahnhof gestohlen

Hofheim (ots)

1. Einbrecher erbeuten Schmuck,

Schwalbach, Marktplatz, 16.07.2025, 10.00 Uhr bis 21.07.2025, 05.30 Uhr

(pl)Bei einem Wohnungseinbruch in Schwalbach haben unbekannte Täter zwischen Mittwochvormittag und Montagmorgen Schmuck und Bargeld gestohlen. Die Einbrecher hebelten in einem Mehrfamilienhaus am Marktplatz die Tür der betroffenen Wohnung auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und ergriffen anschließend mit dem aufgefundenen Diebesgut unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Wohnung von Einbrechern heimgesucht,

Bad Soden, Brahmsstraße, 21.07.2025, 06.45 Uhr bis 17.55 Uhr

(pl)Im Verlauf des Montags wurde eine Wohnung in der Brahmsstraße in Bad Soden von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich zwischen 06.45 Uhr und 17.55 Uhr durch eine aufgehebelte Tür Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nachdem sie diese nach Wertgegenständen durchsucht hatten, flüchteten sie unerkannt. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Rollgerüste von Baustelle gestohlen,

Schwalbach, Sulzbacher Straße, Montag, 14.07.2025 bis Mittwoch 16.07.2025

(da)In der vergangenen Woche machten Baustellendiebe in Schwalbach Beute. In der Zeit vom 14. bis 16. Juli entwendeten die bislang Unbekannten drei Rollgerüste von der Baustelle in der Sulzbacher Straße. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Pedelec am Bahnhof gestohlen,

Hofheim, Hattersheimer Straße, Montag, 21.07.2025, 4 Uhr bis 15 Uhr

(da)Unbekannte haben am Montag ein Pedelec am Hofheimer Bahnhof gestohlen. Das schwarze Rad der Marke "AVDL A10" war gegen 4 Uhr morgens an der Hattersheimer Straße angeschlossen worden. Gegen 15 Uhr fehlte von ihm jede Spur. Sollten Sie den Diebstahl bemerkt haben, werden Ihre Hinweise von der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell