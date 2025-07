PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickdiebe erbeuten Goldkette +++ Hoher Schaden nach Vielzahl an beschädigten Pkw +++ Mehrere Einbrüche im M-T-K +++ Vier Diebstähle in gleicher Straße

Hofheim (ots)

1. Trickdiebe erbeuten Goldkette,

Bad Soden, Paulinenstraße, Freitag, 18.07.2025, 18 Uhr

(da)Am Freitagabend erbeuteten Trickdiebe in Bad Soden eine Goldkette. Gegen 18 Uhr sprachen die drei Täter eine Frau in der Paulinenstraße aus einem Auto heraus an. Sie verwickelten sie in ein Gespräch und legten ihr dabei ein billiges Goldimitat einer Halskette um den Hals. Zeitgleich nutzten sie die Ablenkung, um ihr die echte Goldkette zu stehlen. Anschließend versuchten die Täter dasselbe Spiel am Handgelenk der Angesprochenen. Hier war sie jedoch aufmerksam und ließ den Diebstahl nicht zu. Den Diebstahl ihrer Goldkette bemerkte die Frau aber erst, als das Trio bereits mit dem Auto über alle Berge war. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Der Fahrer des Autos war männlich, 30 bis 35 Jahre alt, stark gebräunt und hatte ein rundes Gesicht. Die Beifahrerin war weiblich und wurde als Person mit arabischem Erscheinungsbild beschrieben. Auf der Rückbank saß ein Mann, der nicht näher beschrieben werden konnte. Auch eine Beschreibung des Autos war im Nachgang nicht möglich. Sollten Sie das Trio am Freitag in Bad Soden beobachtet haben, nimmt die Kriminalpolizei Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Hoher Schaden nach Vielzahl an beschädigten Pkw, Hofheim, Freitag, 18.07.2025, 21 Uhr bis Samstag, 19.07.2025, 7.30 Uhr

(da)Einen Schaden in Höhe von über 100.000 Euro verursachten am Wochenende unbekannte Täter, als sie insgesamt 34 Autos in Hofheim beschädigten. Alle Autos waren in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Hofheimer Innenstadt geparkt und wiesen am nächsten Morgen diverse Kratzer auf. Wer für diese mutwilligen Beschädigungen in Betracht kommt, ist derzeit noch unklar. Wenn Sie in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06192) 2079-0 an die Polizeistation Hofheim.

3. Über gekipptes Fenster eingebrochen,

Hochheim, Lieselotte-Hermann-Weg, Freitag, 18.07.2025, 10 bis 12 Uhr

(da)Am Freitag sind Unbekannte in eine Wohnung in Hochheim eingestiegen. Zwischen 10 und 12 Uhr gelangten die beiden Täter auf das Grundstück im Lieselotte-Hermann-Weg. Über ein gekipptes Fenster verschafften sie sich Zugang zur Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Anschließend durchwühlten sie Kommoden und Schränke und gelangten so an eine geringe Menge Bargeld. Mit dieser Beute traten sie die Flucht an, wurden dabei jedoch beobachtet. Es handelt sich um zwei augenscheinlich Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren. Einer von ihnen wurde als sehr groß beschrieben, sein Komplize hatte schwarze Haare. Zudem hatte einer einen E-Scooter dabei. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Vier Diebstähle in gleicher Straße,

Eppstein, Vockenhausen, An der Mohrsmühle, Freitag, 18.07.2025, 19 Uhr bis Samstag, 19.07.2025, 10.45 Uhr

(da)In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Straße "An der Mohrsmühle" in Eppstein zu vier (versuchten) Diebstählen. Im ersten Fall öffnete der bislang unbekannte Täter einen vermutlich unverschlossenen braunen Seat und stahl daraus eine Taschenlampe sowie einen Notfallhammer. In einem weiteren Fall entwendete er von einem Grundstück aus einer Gartenhütte ein Pedelec, das er jedoch einige Meter entfernt wieder zurückließ. Aus einem schwarzen Land Rover entwendete der Dieb außerdem eine Sonnenbrille. Im vierten und letzten Fall versuchte er, einen weißen Renault zu öffnen, was jedoch misslang. Bei einer seiner Taten wurde der Dieb von einer Videokamera aufgezeichnet. Es handelte sich um einen Mann, der eine schwarze Basecap und einen dunklen Schal trug. Darüber hinaus war er mit einer Brille, einer schwarzen Jacke mit weißem Logo auf der Brust, einer blaugestreiften Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Wenn Sie diese Person in Vockenhausen beobachtet haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06195) 6749-0 an die Polizeistation Kelkheim.

5. Sachbeschädigung an Autos und Stromkasten, Kriftel, Odenwaldstraße & Richard-Wagner-Straße, Samstag, 19.07.2025 und Sonntag, 20.07.2025

(da)Am Wochenende wurden in Kriftel zwei Autos und ein Stromkasten beschädigt. Die beiden Autos waren zwischen Samstag, 11.30 Uhr und 13.45 Uhr in der Odenwaldstraße am Straßenrand geparkt, als die bislang unbekannten Täter die Beifahrerseiten zerkratzten und einen Schaden in Höhe von 1.500 Euro verursachten. In der Richard-Wagner-Straße besprühten drei Jugendliche kurz vor Mitternacht einen Stromkasten. Hierbei wurden sie jedoch von einem Zeugen beobachtet. Die Jugendlichen waren männlich, trugen dunkle Jogginganzüge und Masken über dem Gesicht. Hinweise in allen Fällen bitte unter der Rufnummer (06192) 2079-0 an die Polizeistation Hofheim melden.

6. Staubsaugerautomaten aufgebrochen,

Eschborn, Praunheimer Straße, Schwalbach am Taunus, Westring, Nacht zum 19.07.2025

(pl)In der Nacht zum Samstag waren in Eschborn und in Schwalbach Automatenaufbrecher zugange. In der Praunheimer Straße in Eschborn wurden am Samstagmorgen gegen 04.50 Uhr auf dem Gelände einer Autowaschanlage acht aufgebrochene Staubsaugerautomaten und der Diebstahl des darin befindlichen Bargeldes festgestellt. In Schwalbach machte sich ein Dieb am frühen Samstagmorgen zwischen 05.45 Uhr und 06.00 Uhr an der Waschanlage einer Tankstelle im Westring zu schaffen und ließ aus dem Zahlungsautomat das darin befindliche Münzgeld mitgehen. Der Täter soll in diesem Fall 20 - 40 Jahre alt sowie schlank gewesen sein und eine blaue Baseballmütze mit einem weißen Schirm, einen schwarzen Kapuzenpullover, ein hellgrünes T-Shirt, eine knielange grau/blaue Jeans, weiße Socken sowie schwarze Turnschuhe getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

7. Einbruch in Discounter,

Hattersheim am Main, An der Taunuseisenbahn, Donnerstag, 17.07.2025 bis Freitag, 18.07.2025

(fh)In der Nacht zum Freitag brachen Unbekannte in ein Geschäft in Hattersheim ein und entwendeten Tabakwaren. Am Freitagmorgen wies die Glasscheibe im Zugangsbereich des Discounters in der Straße "An der Taunuseisenbahn" Beschädigungen auf. Im Rahmen der Spurensicherungen der Polizei wurde schnell klar, dass Einbrecher zuvor in das Geschäft eingedrungen waren und Tabakwaren entwendet hatten. Der Schaden am Gebäude ist mit schätzungsweise 4.000 Euro um ein Vielfaches höher, als der Wert des Diebesguts.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

8. Hochwertige E-Bikes aus Keller gestohlen, Schwalbach am Taunus, Rheinlandstraße, Festgestellt: Freitag, 18.07.2025, 19:10 Uhr

(fh)In Schwalbach am Taunus sind Fahrraddiebe am Freitag in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt betraten die Langfinger unbemerkt den Keller des Mehrparteienhauses in der Rheinlandstraße und nahmen dort zwei E-Bikes im Wert von 5.000 Euro an sich, mit denen sie in der Folge die Flucht antraten.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell