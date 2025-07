PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus +++ Schule heimgesucht +++ Pedelec am Bahnhof gestohlen

Hofheim (ots)

1. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus,

Bad Soden, Johann-Strauß-Straße,

Sonntag, 20.07.2025, 01:30 Uhr

(Sz)In den frühen Sonntagmorgenstunden kam es in Bad Soden zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwei jugendliche Täter gelangten auf das Grundstück der Bewohnerin in der Johann-Strauß-Straße und klingelten zunächst, um zu überprüfen, ob jemand zu Hause ist. Kurz darauf bemerkte die Eigentümerin, dass sich Personen auf der Terrasse befinden. Sie stellte die Personen lautstark zur Rede, welche daraufhin fluchtartig das Grundstück verließen. Beide Personen seien jugendlich und von schlanker Statur und wären dunkel gekleidet gewesen. Einer der Täter trug einen bunten Pullover mit pinkem Muster.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196/2073-0 entgegen.

2. Schule heimgesucht,

Hofheim OT Wallau, Am Rheingauer Weg 16, Freitag, 18.07.2025, 12:00 Uhr bis Samstag, 19.07.2025, 22:00 Uhr

(Sz)In der Zeit von Freitagmittag bis Samstagabend kam es im Hofheimer Stadtteil Wallau zu einem Einbruch in eine öffentliche Schule. Die Täter drangen auf bislang unbekannte Weise ins Gebäude, Am Rheingauer Weg, ein und durchsuchten mehrere Klassenräume. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt. Die Höhe des angerichteten Schadens beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196/2073-0 entgegen.

3. Pedelec am Bahnhof gestohlen,

Kriftel, Mönchhofstraße,

Samstag, 19.07.2025, 14:00 Uhr bis 20:30 Uhr

(Sz)Im Laufe des Samstages kam es in der Mönchhofstraße in Kriftel zum Diebstahl eines Pedelcs. Der Eigentümer hatte sein Fahrrad am Bahnhof abgeschlossen und stellte den Diebstahl nach dessen Rückkehr fest. Beim Diebesgut handelt es sich um ein Pedelec der Marke Shengmilo in der Farbe schwarz.

Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

