PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mitarbeiter des Wertstoffhofes angegriffen +++ Falsche Handwerker +++ Supermarkt angegangen +++ E-Bike entwendet +++ Vermehrt Anrufe falscher Polizeibeamter

Hofheim (ots)

1. Mitarbeiter des Wertstoffhofes angegriffen, Eppstein-Bremthal, Valterweg, Mittwoch, 16.07.2025, 16:00 Uhr

(ro)In Eppstein-Bremthal hat am Mittwochnachmittag ein Mann einen Mitarbeiter des Wertstoffhofes angegriffen. Der 34-Jährige wollte Müll auf dem Gelände im Valterweg abladen, ohne sich zuvor auszuweisen. Nachdem ihn ein Mitarbeiter daraufhin angesprochen hatte, kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf der Mann dem Mitarbeiter eine Kopfnuss verpasste. Der 34-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten.

2. Falsche Handwerker,

Hattersheim, Teplitzer Straße, Mittwoch, 16.07.2025, 14:50 Uhr

(ro)In Hattersheim waren am Mittwoch falsche Handwerker unterwegs. Ein Mann und eine Frau erschlichen sich unter dem Vorwand, handwerkliche Arbeiten durchführen zu müssen, Einlass in die Wohnräume der Geschädigten. Als die angeblichen Handwerker dann später wieder verschwunden waren, wurde das Fehlen von Bargeld und Schmuckstücken festgestellt. Die Tat ereignete sich gegen 14:50 Uhr in der Teplitzer Straße. Der Mann wurde als etwa 35 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, mit nordafrikanischem Erscheinungsbild und dunklen kurzen Haaren beschrieben. Die Komplizin sei etwa 35 Jahre alt, hatte schulterlange Haare und trug einen bunten Rock. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

3. Supermarkt angegangen,

Sulzbach, Schwalbacher Straße, Donnerstag, 17.07.2025, 02:35 Uhr

(ro)Am frühen Donnerstagmorgen sind Einbrecher in einen Supermarkt in Sulzbach eingestiegen. Die Täter näherten sich um 02:35 Uhr dem Gebäude in der Schwalbacher Straße und gelangten über eine gewaltsam geöffnete Tür ins Innere. Hierdurch lösten sie den Alarm des Marktes aus. Sie machten sich noch an einer Vitrine zu schaffen, in der Zigaretten gelagert sind. Bevor es gelang, diese zu öffnen, zogen sie unverrichteter Dinge wieder ab. Die eilig entsandten Streifen trafen nur wenige Minuten nach der Alarmauslösung vor Ort ein. Die Täter konnten nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. E-Bike entwendet,

Schwalbach, Thüringer Straße, Mittwoch, 16.07.2025, 19:00 Uhr bis 22:45 Uhr

(ro)Am Mittwoch haben Diebe in Schwalbach ein E-Bike entwendet. Der Besitzer stellte sein schwarzes Trekkingrad der Marke "Fischer" gegen 19:00 Uhr verschlossen an einem Fahrradständer vor einem Mehrfamilienhaus in der Thüringer Straße ab. Als er um 22:45 Uhr zurückkehrte, fehlte vom Zweirad jede Spur. Die Polizeistation Eschborn erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0.

5. Vermehrt Anrufe falscher Polizeibeamter, Hattersheim, Eppstein, Mittwoch, 16.07.2025 und Donnerstag, 17.07.2025

(ro)In Hattersheim kam es am Mittwoch und in Eppstein am Donnerstag vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Die Angerufenen kamen den Betrügern jedoch auf die Schliche, beendeten das Gespräch umgehend und informierten die Polizei. Die Varianten dieser Art Anrufe sind vielseitig. Die Anrufer geben sich hierbei als Polizeibeamte aus und erreichen durch eine geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihnen Glauben schenken. Die Betrüger haben es jedoch auf das Vermögen abgesehen. Entweder soll das Vermögen gesichert werden oder als Kaution für einen Verwandten übergeben werden. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Bargeld oder Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder kein Richter wird dies tun. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! In keinem Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter! Im Zweifel rufen Sie bei Ihrer Polizei an, wir helfen gerne.

