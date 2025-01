Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Baum fällt auf Fahrbahn - Fahrerin leichtverletzt ++ Kassenautomat in Parkhaus aufgesprengt ++ Nach starkem Bremsvorgang aufgefahren ++ Wohnmobil entwendet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg/Große Bäckerstraße - Nach Beratungsgespräch Mascara eingesteckt

Am Montag, den 06.01.25, gegen 13:00 Uhr ließ sich eine unbekannte weibliche Person zunächst in einer Parfümerie in der "Große Bäckerstraße" durch eine Mitarbeiterin hinsichtlich eines Mascaras beraten. Im Anschluss steckte die Unbekannte den Mascara im Wert von rund 50 Euro in ihre Jackentasche und verließ die Verkaufsfläche, ohne diesen zu bezahlen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg/Garlopstraße - Heckscheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen am gestrigen Montag den 06.01.25 zwischen 16:00 - 16:25 Uhr die Heckscheibe eines Hyundai ein. Zum Tatzeitpunkt parkte der Hyundai in der Garlopstraße. Nach ersten Erkenntnissen erlangten die Unbekannten kein Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg/Bei der Ratsmühle - Kassenautomat in Parkhaus aufgesprengt

Unbekannte sprengten in den frühen Morgenstunden des 07.01.25 gegen 02:00 Uhr einen Kassenautomaten in einem Parkhaus "Bei der Ratsmühle". Die Unbekannten flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausende Euros. Ob es auch zum Diebstahl von Bargeld gekommen ist, konnte in der Nacht nicht abschließend ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg/Rathausgarten - Müllcontainer beschädigt

Unbekannte beschädigten vermutlich mittels eines brennbaren Gegenstandes einen im Rathausgarten befindlichen Müllcontainer. Der Tatzeitraum liegt zwischen 20:40 und 21:05 Uhr des 06.01.25. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bleckede - Roller entwendet

Zwischen 14:00 und 16:30 Uhr des 06.01.25 entwendeten Unbekannte von einem Grundstück im Von-Estorffs-Weg einen mittels Lenkradschloss gesicherten Roller der Marke Shangai in der Farbe schwarz. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Nach Kollision zurückgesetzt und mit weiterem PKW zusammengestoßen

Am 06.01.2025 gegen 15:30 Uhr beabsichtigte ein PKW-Mercedes von einem Parkplatz auf die Lüneburger Straße einzufahren. Aufgrund des der Lüneburger Straße folgendem Verkehrs musste er zunächst abbremsen. Ein hinter ihm fahrender PKW der Marke "Fiat" bemerkte dies zu spät und kollidierte mit dem Heck des Mercedes. Anschließend setzte der Senior am Steuer des Fiat zurück und stoß mit einem hinter ihm stehenden Ford Ranger zusammen, dessen 51 Jahre alte Fahrerin leichtverletzt wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Gartow - Baum fällt auf Fahrbahn - Fahrerin leichtverletzt

Eine 49-Jährige befuhr am 06.01.2025 gegen 19:15 Uhr mit einem VW Polo die Landesstraße 256 von Gartow in Fahrtrichtung Meetschow. Dabei kollidierte der PKW mit einem aufgrund des Sturms umgestürzten Baum auf der Fahrbahn. Die Fahrerin wurde leicht verletzt (benötigte aber keine weitere medizinische Versorgung) und der PKW abgeschleppt. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Der Baum wurde durch die Feuerwehr beseitigt.

Uelzen

Uelzen - Nach starkem Bremsvorgang aufgefahren

Ein derzeit unbekannter PKW befuhr am 06.01.2025 gegen 20:00 Uhr die Oldenstädter Straße und bremste stark ab, um in die Straße "Am Barkhagen" abzubiegen. Ein dahinter fahrender VW Turan musste daher ebenfalls stark abbremsen. Diesen Bremsvorgang erkannte ein 21 Jahre alter Fahrer eines Renault Twingo nicht rechtzeitig und fuhr dem VW Turan auf. Die 52 Jahre alte Fahrerin des VW erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 4000 Euro. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem noch unbekannten Fahrzeug, welches abgebogen ist. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Ladendieb gestellt

Ein 39 Jahre alter Mann betrat am 06.01.2025 gegen 12:30 Uhr einen Supermarkt in der Bahnhofstraße und steckte Haushaltsartikel, Alkohol und weitere Artikel in eine mitgeführte Tasche. Anschließend verließ er den Supermarkt ohne die Ware im Wert von rund 50 Euro zu bezahlen. Ein Mitarbeiter konnte den Diebstahl beobachten und den Dieb am vor dem Supermarkt stellen. Er erhielt ein Hausverbot. Das Diebesgut wurde dem Mitarbeiter ausgehändigt.

Bad Bodenteich - Wohnmobil entwendet

Ein Wohnmobil der Marke "Citroen" im Wert von mehreren tausend Euro wurde in der Nacht zum 06.01.2025 durch Unbekannte entwendet. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz vor einem Campingplatz in Häcklingen abgestellt. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Himbergen - Nach Verkehrsunfall - Drogentest positiv

Aus zunächst ungeklärter Ursache kam am 06.01.2025 gegen 09:30 Uhr ein Ford Focus von der Kreisstraße 4 auf Höhe der Ortschaft Rohrstorf von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Der 19 Jahre alte Fahrer wurde nicht verletzt. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit verlief ein Drogentest positiv auf den Wirkstoff "THC". Eine Blutentnahme zur Feststellung der Beeinflussung wurde durchgeführt. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro.

Ebstorf - Baum auf Fahrbahn - L250 gesperrt

Aufgrund von Sturmböen am Abend des 06.01.2025 stürzte ein Baum auf die Fahrbahn der Landesstraße 250. Verletzt wurde niemand. Da ein weiterer Baum drohte umzustürzen, wurde die Landesstraße für mehrere Stunden gesperrt. Die Straßenmeisterei traf vor Ort ein und führte die Entnahme des Baums durch.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell