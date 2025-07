PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickbetrug in Liederbach am Taunus +++ Container aufgebrochen und Werkzeug entwendet +++ Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer +++ Verkehrsunfallflucht

Hofheim (ots)

1)Trickbetrug in Liederbach am Taunus,

Liederbach am Taunus, Die Ritterwiesen, Freitag, 18.07.2025, 11:30 Uhr bis 11:45 Uhr

(pa)Ein Diebespaar nutzen die Gutgläubigkeit einer Dame aus Liederbach aus und erbeuteten ihre Halskette.

Die weibliche Betrügerin näherte sich der gutgläubigen 81-jährigen Dame und spielte eine Notsituation vor. Hierbei gab sie an, dass ihre Mutter schwer krank sei und sie deshalb ein Altenheim aufsuchen wolle und fragte nach dem Weg. Durch geschicktes Ablenken gelang es der Betrügerin die Halskette der 81-Jährigen zu entwenden. Diese hat einen Wert von ca. 1000EUR. Die Betrügerin wird als ca. 45-50-Jährige, 165cm bis 170cm große, korpulente Frau mit schwarzen Haaren beschrieben. Ihr männlicher Begleiter, welcher während der Tat in einem silbernen Fahrzeug saß und wartete, wird ebenfalls als korpulent beschrieben. Außerdem habe er einen Bart und trug eine Base-Cap.

Haben Sie Hinweise auf die oben beschriebenen Personen? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0

2)Container aufgebrochen und Werkzeug entwendet, Hofheim am Taunus, Casteller Straße, Freitag, 18.07.2025, 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(pa)Am Freitag stahlen Diebe von einer Baustelle in Hofheimer Stadtteil Diedenbergen, diverses Werkzeug. Die Langfinger betraten das Baustellengelände in der Casteller Straße, hebelten ein Baucontainer auf und entwendeten mehrere Werkzeuge. Mit dem Diebesgut gelang ihnen anschließend die Flucht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 600EUR geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 mit der Polizeistation Hofheim in Verbindung zu setzen.

3)Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer, Sulzbach (Taunus), Landstraße 3266/ Main-Taunus-Zentrum, Freitag, 18.07.2025, 13:00 Uhr (pa)Ein Pkw kollidierte am Freitag in Sulzbach mit einem Motorradfahrer, dieser verletzte sich hierbei leicht. Am Freitag um 13:00 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem BMW X1 die Landstraße 3266 und beabsichtigte in das Main-Taunus-Zentrum zu fahren. Der BMW-Fahrer hielt zunächst an einem Stopp-Schild an. Beim Anfahren übersah dieser einen, aus dem Main-Taunus-Zentrum kommenden und vorfahrtsberechtigten 72-jährige Motorradfahrer. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 8300EUR.

Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung zunächst in ein Krankenhaus. 4)Verkehrsunfallflucht, Kelkheim (Taunus), Am Marktplatz 5, Freitag, 18.07.2025, 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr (pa)Ein Unbekannter verursachte auf dem Parkplatz vor der Taunus Sparkasse einen Verkehrsunfall und flüchtete im Anschluss. Der Verursacher touchierte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, in der Straße "Am Marktplatz" in Höhe der Hausnummer 5 ein auf dem Parkplatz stehenden Mazda 2 und verursachte daran einen Schaden von circa 800 EUR. Die Fahrerin oder der Fahrer des bislang unbekannten Fahrzeuges flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell