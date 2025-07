PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pedelec aus Garage entwendet +++ Brennende Couch in Fußgängerunterführung +++ Autofahrer flüchtet vor Streifenwagen und baut Unfall

Hofheim (ots)

1. Pedelec aus Garage entwendet,

Eschborn, Dörnweg, Mittwoch, 16.07.2025, 21:30 Uhr bis Donnerstag, 17.07.2025, 07:00 Uhr

(ro)In der Nacht auf Donnerstag hatten Fahrraddiebe in Eschborn ein Pedelec im Visier. Die Besitzerin hatte ihr silbernes "Cube Supreme Hybrid SL 625" zwischen 21:30 Uhr und 07:00 Uhr in der Garage eines Anwesens im Dörnweg gesichert abgestellt. Unbekannte öffneten im genannten Zeitraum die Garage und ließen das Zweirad samt Schloss mitgehen. Hinweise zur Tat bitte unter der Rufnummer (06196) 9695-0 an die Polizei in Eschborn.

2. Brennende Couch in Fußgängerunterführung, Flörsheim, Riedstraße, Donnerstag, 17.07.2025, 20:00 Uhr

(ro)Am Donnerstagabend haben Unbekannte in Flörsheim eine in einer Fußgängerunterführung abgestellte Sperrmüll-Couch angezündet. Das Feuer, welches gegen 20:00 Uhr im Bereich der Riedstraße festgestellt wurde, beeinträchtigte zu keiner Zeit den Fahrzeugverkehr auf der Bundesstraße 519 und konnte schnell von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

3. Autofahrer flüchtet vor Streifenwagen und baut Unfall, Hofheim, Bundesstraße 519/Schulstraße, Freitag, 18.07.2025, 01:09 Uhr

(ro)In Hofheim hat ein Autofahrer in der Nacht zum Freitag einen Unfall verursacht, nachdem er vor einem Streifenwagen flüchten wollte. Der Fahrer eines Porsche Cayenne befuhr gegen 01:05 Uhr die Bundesstraße 519 (Rheingaustraße) aus Weilbach kommend in Richtung Hofheim. Zu diesem Zeitpunkt wollte gerade eine Streife bei grüner Ampel von der Ahornstraße in die Rheingaustraße einbiegen. Als der Porsche-Fahrer den Streifenwagen bemerkte, beschleunigte er stark, anstatt an der roten Ampel anzuhalten. In Höhe der Delkenheimer Straße überholte er in der Rechtskurve noch ein unbeteiligtes Fahrzeug, bevor er anschließend die Kontrolle über sein Auto verlor, nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Hauswand eines Anwesens in der Schulstraße kollidierte. Der Fahrer flüchtete noch zu Fuß von der Unfallstelle. Ein 26-jähriger Tatverdächtiger konnte kurze Zeit später festgenommen werden, seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Der Porsche war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben der Hauswand und dem Fahrzeug sind noch ein Verkehrsschild und eine Laterne beschädigt worden, der Gesamtschaden wird auf knapp 35.000 Euro geschätzt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Bei dem unbeteiligten Fahrzeug handelte es sich um einen roten Kleinwagen. Die Polizei in Hofheim bittet die Fahrerin oder den Fahrer dieses Wagens sowie weitere Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell