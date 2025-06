Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Geldbörse gestohlen

Lathen (ots)

Am heutigen Dienstag kam es zwischen 09:45 Uhr und 10:15 Uhr zu einem Taschendiebstahl in der Aldi-Filiale an der Kreuzstraße in Lathen. Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete die Geldbörse einer Kundin aus ihrer am Körper getragenen Handtasche. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen.

🛑 Präventionstipps um sich vor Taschendiebstahl zu schützen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

🔒 Tasche stets geschlossen halten: Verwenden Sie Taschen mit Reißverschlüssen und halten Sie diese immer verschlossen.

👝 Wertsachen körpernah tragen:

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper.

👀 Wachsam bleiben - besonders in Geschäften & auf Parkplätzen: Behalten Sie Ihre Umgebung im Blick. Täter agieren oft im Gedränge oder an unübersichtlichen Orten.

📦 Keine Wertsachen in Einkaufswagen oder auf der Kasse liegen lassen: Selbst ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit kann ausgenutzt werden.

🚶‍♀️ Tasche nicht unbeaufsichtigt hängen lassen: Hängen Sie Ihre Tasche niemals an den Einkaufswagen oder Stuhl - selbst nicht "nur kurz".

🧥 Innentaschen und Brusttaschen nutzen: Verteilen Sie Bargeld, Karten und Dokumente auf mehrere verschlossene Innentaschen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell