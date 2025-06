Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Roter Kleinwagen beschädigt

Salzbergen (ots)

Am Samstag zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr kam es in Salzbergen, auf der Freiherr-von-Twickel-Straße, in der Nähe des dortigen Salzmarkts, zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrer rangierte mit seinem Transporter, um diesen umzuparken. Dabei stieß er leicht gegen die linke hintere Ecke eines dort geparkten roten Kleinwagens. Es entstand Sachschaden an der Rückleuchte. Der Verursacher stellte seinen Transporter anschließend ab und begab sich umgehend zurück zur Unfallstelle - der rote Pkw war zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits weggefahren. Der Fahrer des beschädigten Pkw wird gebeten, sich mit der Polizei in Lengerich unter der Rufnummer 05904/964890 in Verbindung zu setzen.

