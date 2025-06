Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zaun beschädigt

Bad Bentheim (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Zeitraum zwischen Freitag, gegen 13:00 Uhr, und Montag, gegen 12:00 Uhr, in Bad Bentheim, im Einmündungsbereich Oldenzaaler Straße / Gildehauser Esch, ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mutmaßlich beim Rangieren im Einmündungsbereich den Zaun eines Firmengeländes. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

