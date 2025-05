POL-F: 250515 - 0522 Frankfurt - Nordend: Sachbeschädigung an zwei Bäumen - Zeugensuche

Frankfurt (ots) - (yi) Am gestrigen Dienstag (14. Mai 2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Frankfurter Innenstadt. Ein 51-Jähriger wurde hierbei schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge lief der 51-Jährige gegen 12:40 Uhr über die Kurt-Schumacher-Straße in östliche Richtung. Beim Überqueren der Straße telefonierte er und achtete ...

