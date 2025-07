PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Kellerabteil aufgebrochen - Pedelec gestohlen +++ Falsche Bankmitarbeiter gelangen an Geld +++ Stationäre Schwerpunktkontrollen zur Verhinderung von Wohnungseinbruchsdiebstahl

Hofheim (ots)

1. Kellerabteil aufgebrochen - Pedelec gestohlen, Eschborn, Neugasse, Montag, 21.07.2025, 12.00 Uhr - Dienstag, 22.07.2025, 19.00 Uhr

(se)Unbekannte haben in Eschborn ein Pedelec aus einem Kellerverschlag gestohlen. Zwischen Montag, 12.00 Uhr, und Dienstag, 19.00 Uhr, brachen die Täter in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Neugasse ein. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein grau metallisches Rad, Hersteller Gazelle, Modell "Ultimate C380 HMB BELT WA". Der Wert des Pedelecs beträgt circa 5.000 Euro.

Sollten Sie den Diebstahl bemerkt haben, werden Ihre Hinweise von der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695 - 0 entgegengenommen.

2. Falsche Bankmitarbeiter gelangen an Geld, Sulzbach, Montag, 21.07.2025, 17:40 Uhr (se)Am Montag meldeten sich gegen 17.40 Uhr Betrüger bei einer Frau in Sulzbach und gaben sich als Bankmitarbeiter aus. Durch geschickte Gesprächsführung brachten sie die Frau dazu, diverse sensible Bankdaten für das Online-Banking preiszugeben. Mit diesen Daten gelang es den Betrügern, Überweisungen in Höhe von ca. 10.000 Euro durchzuführen. Erst nach Beendigung des Telefonats wurde die nunmehr Betrogene misstrauisch. Zu diesem Zeitpunkt war das Geld jedoch bereits abgebucht.

Seien Sie bei solchen Anrufen bitte sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach PINs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Sie werden auch nie mündlich angewiesen, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine dort angezeigte Telefonnummer kann manipuliert sein und ist keine Garantie für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und kontaktieren Sie Ihre Bank über die Ihnen bekannten Erreichbarkeiten. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von einem Mitarbeiter angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf.

3. Stationäre Schwerpunktkontrollen zur Verhinderung von Wohnungseinbruchsdiebstahl, Hofheim am Taunus, Dienstag, 22.07.2025, 16.00 Uhr - Mittwoch, 23.07.2025, 00.10 Uhr

(se)In den frühen Abendstunden des Dienstags führte die Polizeistation Hofheim auch mit Einsatzkräften des Hessischen Präsidiums Einsatz stationäre Verkehrskontrollen in Hofheim durch. Der Schwerpunkt lag aufgrund der Sommerferien in der Verhinderung von Wohnungseinbrüchen. Im Zuge der Kontrollmaßnahmen wurden 37 Fahrzeuge mit 63 Personen kontrolliert. Insbesondere konnten bei zwei Personen auf einem E-Scooter die Identität festgestellt werden, die zuvor beobachtet wurden, wie sie möglicherweise in Kriftel Häuser ausbaldowert hatten. Ein Fahrzeugführer fuhr unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in die Kontrollstelle. Weiterhin wurden elf Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Die entsprechenden Ermittlungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

