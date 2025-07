PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Festnahme nach unerlaubten Führen von Schusswaffe +++ Staubsaugerautomat aufgebrochen - Festnahme +++ Trickdiebinnen mit Zetteltrick erfolgreich

Hofheim (ots)

1. Festnahme nach unerlaubten Führen von Schusswaffe, Schwalbach, Marktplatz, 23.07.2025, 00.10 Uhr

(se)Am Mittwochnacht konnte in Schwalbach ein 24-Jähriger festgenommen werden, der eine scharfe Schusswaffe mit sich geführt hatte und vor der Polizei geflüchtet war.

Über die Videoschutzanlage konnten gegen 00.10 Uhr vier Personen festgestellt werden, die sich auf dem Marktplatz aufhielten. Die Polizei beabsichtigte die Identität der Personen festzustellen. Zu Beginn der Kontrollmaßnahmen flüchtete jedoch eine der vier Personen.

Durch schnelle Nacheile der Einsatzkräfte konnte die Person festgenommen werden. Dabei handelte es sich um den 24-Jährigen, der bei seiner Flucht noch einen Gegenstand ins Gebüsch warf. Später konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Gegenstand um eine scharfe Schusswaffe handelte. Ein passendes Magazin sowie Patronen führte der Mann noch bei sich. Die Waffe mit Magazin und Patronen wurde sichergestellt.

Die Hintergründe zum Besitz der Schusswaffe sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der 24-Jährige, welcher keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt, wurde auf Antrag der Amtsanwaltschaft Frankfurt der Haftrichterin vorgeführt, die Untersuchungshaft anordnete.

2. Staubsaugerautomat aufgebrochen - Festnahme, Eschborn, Zeilsheimer Weg, 23.07.2025, 07.35 Uhr

(pl)Am Mittwochmorgen kam es in Eschborn nach dem Aufbruch eines Staubsaugerautomatens zu einer Festnahme. Ein Mann hatte sich gegen 07.35 Uhr auf einem Tankstellengelände im Zeilsheimer Weg an einem Staubsaugerautomaten zu schaffen gemacht. Eine Tankstellenmitarbeiterin wurde auf die Tat aufmerksam und verständigte die Polizei. Die beschriebene Person konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung im Bereich des Bahnhofes angetroffen und festgenommen werden. Der 42-jährige Festgenommene wurde zwecks der erforderlichen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Trickdiebinnen mit Zetteltrick erfolgreich, Flörsheim, Kapellenstraße, 23.07.2025, 15.15 Uhr

(pl)In der Kapellenstraße in Flörsheim waren am Mittwochnachmittag zwei Trickdiebinnen unterwegs und überrumpelten eine Frau mit dem sogenannten "Zetteltrick". Die beiden Diebinnen klingelten gegen 15.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus bei einer Bewohnerin und baten diese um Zettel sowie Stift, um eine Nachricht schreiben zu können. Die hilfsbereite Dame ließ das Duo daraufhin in ihre Wohnung. Dort wurde sie dann von einer Täterin ablenkt, so dass die Komplizin sich unbemerkt in der Wohnung umschauen und Schmuckgegenstände entwenden konnte. Die beiden Trickdiebinnen wurden als ca. 1,60 Meter groß, korpulent und je eine weiße Bluse tragend beschrieben. Eine der beiden soll dunkle und die Komplizin blonde Haare gehabt haben. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

