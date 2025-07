PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Verkehrsunfall in Hattersheim verursacht und geflüchtet +++ Berauscht auf einem E-Scooter in Hofheim unterwegs

Hofheim (ots)

1. Verkehrsunfall in Hattersheim verursacht und geflüchtet

Hattersheim am Main, Feldbergstraße

Freitag, 25.07.2025, 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr

Die Geschädigte parkte am 25.07.2025 gegen 07:00 Uhr ihre schwarze Mercedes A-Klasse in der Feldbergstraße in Hattersheim OT Okriftel. Als die Geschädigte gegen 12:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug im Rahmen eines Verkehrsunfalles beschädigt wurde. Offensichtlich hatte ein unbekannter Fahrzeugführer das Heck des geparkten Fahrzeuges der Geschädigten beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich der Feldbergstraße am Freitagvormittag Beobachtungen machen konnten und Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer 06192 - 20790 zu melden.

2. Berauscht auf einem E-Scooter in Hofheim unterwegs

Hofheim am Taunus, Zeilsheimer Straße 59

Freitag, 25.07.2025, 01:55 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Freitags, gegen 01:55 Uhr, wurde ein E-Scooter-Führer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer steuerte sein Fahrzeug auf das Gelände der Polizeistation Hofheim. Hierbei fiel den Beamten die unsichere Fahrweise auf. Ein im Anschluss durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Fahrzeugführer räumte außerdem ein, regelmäßig Cannabis zu konsumieren.

Der 26-jährige Krifteler musste sich anschließend von einem Polizeiarzt Blut abnehmen lassen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Den Heimweg musste er zu Fuß antreten.

gefertigt: Wehnert, POKin

