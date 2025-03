Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Beschädigte Autos im Umfeld der Oberdießemer Straße: Polizei stellt Verdächtigen

Krefeld (ots)

In den letzten Tagen waren auf der Oberdießemer, der Virchow- und der Ritterstraße an mindestens 25 Autos der Lack zerkratzt worden. Am Samstag (22. März 2025) beobachtete nun ein Zeuge einen Mann, der sich gerade an einem Pkw mit eingeschlagener Seitenscheibe und frisch zerkratztem Lack zu schaffen machte - und rief die Polizei. Sie fand auch an zwei benachbarten Fahrzeugen Lackschäden. Kurz darauf konnten die Beamten auf der Virchowstraße den Verdächtigen mit verdächtigem Werkzeug und leichten Verletzungen stellen. In seiner unmittelbaren Nähe entdeckten sie außerdem Dokumente, die zuvor aus dem Auto entwendet worden waren.

Im Rahmen eines Strafverfahrens wird nun auch geprüft, ob der 37-Jährige für die angerichteten Schäden an den zahlreichen Autos verantwortlich ist. (40)

