Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum: Radfahrerin nach Verkehrsunfall gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (11. März 2025) ereignete sich auf der Grießbacher Straße gegen 8:55 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Der Mann fuhr mit seinem Kleinkraftrad hinter einer Radfahrerin auf der Straße Weiden und wollte nach links in die Griesbacher Straße abbiegen. Nach Angaben des Krefelders sei die Radfahrerin unvermittelt in die gleiche Richtung abgebogen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 33-Jährige aus und stürzte. Die Radfahrerin setzte ihre Fahrt mit dem silbernen Damenfahrrad in Richtung Grießbacher Straße fort. Er beschrieb die Frau als etwas 30 bis 40 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß und schlank. Sie habe eine Bob-Frisur, eine Brille und eine blau-weiße Jacke getragen. Die Radfahrerin oder Personen, die Hinweise zu der Frau geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (39)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell