PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher zugange +++ Autoaufbrecher erbeutet Handtasche

Hofheim (ots)

1. Baustellencontainer aufgebrochen,

Eschborn, Hinter der Homburger Eisenbahn, 25.07.2025, 12:00 Uhr bis 28.07.2025, 05.45 Uhr

(pl)In Eschborn wurde zwischen Freitagmittag und Montagmorgen eine Baustelle von Dieben heimgesucht. Die Täter brachen auf dem Baustellengelände in der Straße "Hinter der Homburger Eisenbahn" einen Container auf und entwendeten hieraus diverse Baumaschinen sowie Materialien im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Einbrecher erbeuten Schmuck,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Sachsenring, 28.07.2025, 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr

(pl)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in Marxheim erbeuteten unbekannte Täter am Montagnachmittag diverse Schmuckstücke. Die Einbrecher drangen zwischen 15.30 Uhr und 18:00 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in das Haus im Sachsenring ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und ergriffen mit den aufgefundenen Schmuckstücken unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Terrassentür aufgehebelt,

Eppstein, Vockenhausen, Hauptstraße, 27.07.2025, 11:00 Uhr bis 28.07.2025, 08:30 Uhr

(pl)Zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen verschafften sich Einbrecher über die Terrassentür Zugang zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Vockenhausen. Die Täter hebelten die Tür auf und durchsuchten die Wohnung nach Wertsachen, bevor sie dann mit bislang noch unbekanntem Diebesgut die Flucht antraten. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Gescheiterter Einbruch,

Flörsheim, Bürgermeister-Lauck-Straße, 28.07.2025, 03:05 Uhr

(pl)In der Nacht zum Montag drangen unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus in Flörsheim ein, wurden jedoch vom Bewohner überrascht und flüchteten anschließend ohne Diebesgut. Gegen 03:05 Uhr wurde der schlafende Bewohner durch Geräusche geweckt und schaltete das Licht an, woraufhin die Täter unmittelbar die Flucht ergriffen. Der oder die flüchtigen Täter konnten nicht beschrieben werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Fenster hält Einbrechern stand,

Schwalbach am Taunus, Eschborner Straße, 29.07.2025, 02.30 Uhr

(pl)Das Fenster eines Einfamilienhauses in der Eschborner Straße in Schwalbach hat in der Nacht zum Dienstag Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte hatten gegen 02:30 Uhr erfolglos versucht, das Fenster aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Die gescheiterten Einbrecher wurden als männlich, jugendlich, schlank, 1,70-1,80 Meter groß und dunkel gekleidet beschrieben. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

6. Autoaufbrecher erbeutet Handtasche,

Schwalbach am Taunus, Ostring, 28.07.2025, 11:55 Uhr

(pl)Am Montagvormittag hatte es ein Autoaufbrecher im Ostring in Schwalbach auf eine in einem geparkten Pkw zurückgelassene Handtasche abgesehen. Der Täter schlug gegen 11:55 Uhr die Seitenscheibe des betroffenen Hyundai ein, schnappte sich die auf dem Beifahrersitz abgelegte Tasche und ergriff dann die Flucht. Der Täter soll etwa 40-45 Jahre alt gewesen sein und ein schwarzes T-Shirt, eine graue Kappe und einen grauen Rucksack getragen haben. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

