POL-MTK: Falscher Handwerker unterwegs +++ An Geldautomaten zu schaffen gemacht +++ Autoaufbrecher zugange +++ E-Bike entwendet

1. Falscher Handwerker unterwegs,

Bad Soden am Taunus, Am Eichwald, 25.07.2025, 13:35 Uhr

(pl)In der Straße "Am Eichwald" in Bad Soden wurde am Freitagnachmittag eine Seniorin von einem falschen Handwerker heimgesucht. Der Mann erschlich sich gegen 13:35 Uhr unter dem Vorwand, nach Wasser und Strom schauen zu müssen, Einlass in die Wohnung der Geschädigten. Später, als der Mann bereits wieder verschwunden war, musste die Frau das Fehlen einer Handtasche feststellen. Der Trickdieb soll ca. 30 Jahre alt sowie etwa 1,85 Meter groß gewesen sein und eine normale Statur gehabt haben. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen, helle Kleidung sowie ein Band mit einem Ausweis um den Hals getragen und eine Klatte mit einem Stift mit sich geführt. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. An Geldautomaten zu schaffen gemacht, Eppstein, Bremthal, Am Quarzitbruch, Festgestellt: 28.07.2025, 05:00 Uhr

(pl)Am Montagmorgen wurde gegen 05:00 Uhr in der Straße "Am Quarzitbruch" in Bremthal ein beschädigter Geldautomat festgestellt. Unbekannte Täter hatten sich an dem Automaten zu schaffen gemacht und erfolglos versucht, diesen aufzubrechen. Der durch den Aufbruchsversuch entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Autoaufbrecher zugange,

Hochheim am Main, Massenheim, Gartenstraße, 25.07.2025, 23:30 Uhr bis 26.07.2025, 07:30 Uhr

(pl)In der Nacht zum Samstag wurde in der Gartenstraße in Massenheim ein geparktes Fahrzeug von Autoaufbrechern angegangen. Die Täter verschafften sich durch eine eingeschlagene Scheibe Zutritt zu dem Innenraum des betroffenen VW Golf und ließen hieraus unter anderem diverse elektronische Gerätschaften, eine Geldbörse sowie Bargeld mitgehen. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 in Verbindung.

4. E-Bike entwendet,

Kriftel, Bahnhof, 27.07.2025, 10:15 Uhr bis 16:15 Uhr

(pl)Im Bereich des Bahnhofes in Kriftel wurde am Sonntag ein Pedelec gestohlen. Die Geschädigte hatte das schwarze Fahrrad von Pegasus gegen 10:15 Uhr an einem Fahrradständer angeschlossen abgestellt. Als sie dann gegen 16:15 Uhr zurückkehrte, war das Pedelec verschwunden. Mögliche Hinweise bitte unter der Rufnummer (06192) 2079-0 an die Polizeistation Hofheim melden.

