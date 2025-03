Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rosenthal am Rennsteig (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 09.35 Uhr, parkte der 63-jährige Fahrer eines PKW in Rosenthal, aus Richtung Neundorf kommend, rechtsseitig am Fahrbahnrand. Der 75-jährige Fahrer eines PKW, welcher die Straße befuhr, kam aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit dem abgestellten PKW zusammen. In der Folge wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Nachdem der Mann aus seinem Fahrzeug befreit wurde, wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

