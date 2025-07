PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebstahl von Wertgegenständen +++ Einbruch in Freibad

Hofheim (ots)

1. Diebstahl von Wertgegenständen,

Flörsheim, S-Bahnhof, Bahnhofstraße, Mittwoch, 30.07.2025, 19.15 Uhr

(se)Am Mittwochabend kam es auf dem Bahnhofsvorplatz in Flörsheim zu einem Diebstahl. Gegen 19.15 Uhr sprachen zwei unbekannte Täter einen 14-jährigen Flörsheimer an und fragten, ob sie eine Runde mit seinem E-Scooter fahren dürften und sein Mobiltelefon sowie eine Armbanduhr kurzzeitig ausleihen könnten. Nachdem der Flörsheimer die Sachen gutgläubig an die Diebe übergab, entfernten sie sich, entgegen der Absprache, in Richtung Tannenweg. Ein Täter soll 16-18 Jahre und korpulent sein sowie ungepflegte Zähne, blonde, kurzwellige Haare und einen drei-Tage-Bart gehabt haben. Er wurde mit schwarzer Brille und blauem Trainingsanzug beschrieben. Der weitere Täter soll ebenfalls 16-18 Jahre alt sein, schwarze Haare und einen schwarzen Ziegenbart gehabt haben. Er habe eine schwarze Gucci Kappe, einen schwarzen Trainingsanzug und eine schwarze Umhängetasche getragen. Hinweise werden unter der Rufnummer (06145) 5476 - 0 entgegengenommen.

2. Einbruch in Freibad,

Hattersheim am Main, Ladislaus-Winterstein-Ring, Mittwoch, 30.07.2025, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 31.07.2025, 05:40 Uhr

(my)In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in das Freibad in Hattersheim eingebrochen. Zwischen 21.00 Uhr und 05.40 Uhr gelangten die Täter zunächst auf unbekannte Art und Weise auf das Gelände des Freibads im Ladislaus-Winterstein-Ring und verschafften sich durch gewaltsames Aufhebeln der Eingangstür Zugang zum Kassenraum. Anschließend flüchteten die Einbrecher ohne Diebesgut in bislang unbekannte Richtung. Es entstand lediglich ein Sachschaden an der Tür zum Kassenraum in Höhe von etwa 500.00 Euro. Die Polizeistation in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der (06192) 2079 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell