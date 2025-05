POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entblößt sich auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Im Laufe der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Gaststätte in der "Alten Eppelheimer Straße" ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelte die Täterschaft ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes auf und gelangte so ins Innere. Es wurde Bargeld aus einer Schublade am Tresen entwendet. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. ...

