POL-MA: Mannheim: Zeugen nach Angriff auf Mann gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Gleich zweimal am Dienstagabend gerieten ein 35-Jähriger und ein 28-Jähriger am Bahnhofsvorplatz in der Friedrichstraße in eine körperliche Auseinandersetzung. Vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gegen 22:05 Uhr in der Nähe der ...

mehr