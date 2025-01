Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Körperverletzung am Bahnhofsvorplatz; unbeteiligte Frau wird verletzt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gleich zweimal am Dienstagabend gerieten ein 35-Jähriger und ein 28-Jähriger am Bahnhofsvorplatz in der Friedrichstraße in eine körperliche Auseinandersetzung. Vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gegen 22:05 Uhr in der Nähe der Taxistände. Der Grund für den Streit ist bislang nicht bekannt. Das Streitgespräch mündete im weiteren Verlauf in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der beide leicht verletzt worden sind. Noch vor Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten entfernte sich der 35-Jährige von der Örtlichkeit. Der noch vor Ort befindliche 28-Jährige verzichtete auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens und gab an, mit dem nächsten Bus nach Helmstadt-Bargen fahren zu wollen. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der 35-Jährige wenig später unweit der Tatörtlichkeit angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser verzichtete ebenfalls auf eine medizinische Betreuung und wurde nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Gegen 23 Uhr trafen die beiden Kontrahenten jedoch erneut am Bahnhofsvorplatz aufeinander. Dort entwickelte sich zwischen den Männern abermals ein Streitgespräch, das wiederum in eine handfeste Auseinandersetzung überging. Eine 40-Jährige, die gerade in ein Taxi einsteigen wollte, geriet zwischen die Fronten und wurde durch einen Faustschlag an der Lippe getroffen. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei am Hinterkopf. Anschließend stieg sie in das Taxi ein und entfernte sich von der Tatörtlichkeit. Von ihrer Wohnanschrift aus wählte die Frau gegen 23:25 Uhr den Notruf des Rettungsdienstes. Sie wurde nach der ersten medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

