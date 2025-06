Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Schwerer Verkehrsunfall - 78-jährige E-Roller-Fahrerin nach Kollision schwerstverletzt -#polsiwi

Neunkirchen (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (18. Juni) ist es in Neunkirchen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei ist nach jetzigem Kenntnisstand eine 78-jährige Frau schwerstverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert worden.

Gegen 11:05 Uhr beabsichtigte ein 50-jähriger Hyundai-Fahrer die Kölner Straße von einer Grundstücksausfahrt in die gegenüberliegende Straße Untere Liebach zu queren. Hierbei kollidierte der Wagen des 50-Jährigen mit einer 78-jährigen Frau, die auf der Kölner Straße mit einem E-Roller unterwegs war. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann die Seniorin, die aus seiner Sicht von rechts kam und Vorrang hatte, übersehen. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die Frau und zog sich hierbei schwerste Verletzungen zu. Sie wurde im weiteren Verlauf mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Zeitweise war die Kölner Straße komplett gesperrt. Zurzeit finden immer noch Spurensicherungsarbeiten der Polizei statt. Die Kreispolizeibehörde wird dabei von einem spezialisierten Verkehrsunfallaufnahmeteam aus dem Oberbergischen Kreis unterstützt.

Mittlerweile läuft der Verkehr vor Ort wieder einspurig; es kommt aber nach wie vor zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell