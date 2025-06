Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rollerfahrer stürzt

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ludwigstraße mit einem leichtverletzten Rollerfahrer. Ersten Ermittlungen zufolge war der 59-jährige Fahrer mit seinem Kleinkraftrad von der Lauterstraße kommend unterwegs. An der Kreuzung zur Martin-Luther-Straße blockierte ein Auto den Weg, das nach links abbiegen wollte. Der 59-Jährige erschrak und bremste. Dabei rutschte der Roller weg und der Mann stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einer Versorgung durch den Rettungsdienst wurde der Rollerfahrer in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Vehikel entstand Sachschaden. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell