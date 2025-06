Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen einer Verkehrsgefährdung gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, denen am Dienstagnachmittag auf der B37 zwischen Hochspeyer und Kaiserslautern ein Lastwagen aufgefallen ist. Gegen 17:50 Uhr ging der Hinweis eines 39-jährigen Mannes ein, dass ein vor ihm fahrender Lkw gefährliche Fahrmanöver machte. Ein s dunkelfarbenes Fahrschulauto sei entgegengekommen, was durch die Fahrweise des Lastwagens gefährdet wurde. Der Fahrer des Lkw konnte von den eingesetzten Beamten gegen 18:25 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Einsatzkräfte stellten während der Überprüfung keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit fest. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, insbesondere die Insassen des Fahrschulwagens, die Angaben zur Fahrweise des Lkw-Führers machen können. Sie werden gebeten, sich unter 0631 369-14199 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

