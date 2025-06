Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aktentasche aus Auto geklaut

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich am Wochenende an einem Auto in der Straße "Alte Brücke" zu schaffen gemacht. Sie stahlen eine Aktentasche und mehrere elektronische Geräte sowie Zubehör. Wie die Unbekannten in das Auto eingedrungen sind, ist bislang unklar. Der Schaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 21:30 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |elz

