Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlangenlinienfahrt endet mit Strafverfahren - 1,42 Promille festgestellt

Baalborn (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 0 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen in Schlangenlinien fahrenden Pkw im Bereich Baalborn in Richtung Otterberg. Eine alarmierte Polizeistreife konnte das Fahrzeug in Otterberg anhalten und den Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 39-jährigen Mann aus dem Donnersbergkreis. Er zeigte deutliche Ausfallerscheinungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille.

Der Beschuldigte wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. |pvd

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell