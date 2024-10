Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bechenheim (ots)

Am gestrigen Montag kam es um ca. 07:25 Uhr auf der L407 bei Bechenheim zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 53 Jahre alter Radfahrer verletzt wurde. Der Mann befuhr mit seinem Fahrrad die Landstraße in Fahrtrichtung Orbis. Unmittelbar hinter dem Mann befand sich eine 43 Jahre alte Autofahrerin, welche in gleiche Richtung fuhr und beabsichtigte den Radfahrer zu überholen. Während des Überholvorgangs machte der Mann aus ungeklärter Ursache einen Schlenker nach links. Der Radfahrer wurde durch den Außenspiegel des PKW erfasst und stürzte daraufhin zu Boden. Der 53-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Armfraktur durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell