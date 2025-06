POL-PDKL: Zu tief ins Glas geschaut - 40-Jährige mit 2,7 Promille am Steuer

Kaiserslautern (ots) - Auf Umwegen ist der Polizei am Donnerstag ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Kettelerstraße gemeldet worden. Der Hausbesitzer, der sich gerade im Urlaub befindet, hatte bei der nachträglichen Sichtung der Aufnahmen seiner heimischen Überwachungskamera festgestellt, dass am Vorabend unbekannte Personen in sein Anwesen eingedrungen waren und alle Zimmer durchwühlt hatten. Er verständigte ...

