Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Während des Urlaubs kommen die Einbrecher...

Kaiserslautern (ots)

Auf Umwegen ist der Polizei am Donnerstag ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Kettelerstraße gemeldet worden. Der Hausbesitzer, der sich gerade im Urlaub befindet, hatte bei der nachträglichen Sichtung der Aufnahmen seiner heimischen Überwachungskamera festgestellt, dass am Vorabend unbekannte Personen in sein Anwesen eingedrungen waren und alle Zimmer durchwühlt hatten. Er verständigte daraufhin von seinem Urlaubsort aus seinen Nachbarn zu Hause, der wiederum die Polizei einschaltete.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte die Situation wie beschrieben vorfinden. Für die weitere Spurensicherung wurde die Wohnung zunächst versiegelt. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen.

Zeugen, denen am Mittwochabend gegen 19 Uhr - oder auch schon früher - verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell