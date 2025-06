Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Im Geschäft randaliert

Kaiserslautern (ots)

Wegen mutwilliger Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 25-Jährige war am frühen Donnerstagabend in alkoholisiertem Zustand in einem Geschäft in der Zollamtstraße aufgetaucht und war im Laden ausgetickt. Zeugenangaben zufolge fing er unvermittelt an zu randalieren und stieß dabei unter anderem einen Aufsteller mit Sonnenbrillen zu Boden. Anschließend verließ der Mann das Geschäft wieder und zog weiter. Der angerichtete Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Die sofort verständigte Polizeistreife konnte den mutmaßlichen Täter wenige Minuten später in der Nähe eines Einkaufsmarktes ausfindig machen und einer Kontrolle unterziehen. Zu den Vorwürfen äußerte er sich nicht und verweigerte auch einen Alkoholtest. Dem 25-Jährigen wurde anschließend ein Platzverweis für die Zollamtstraße bis zum nächsten Morgen erteilt, woraufhin er sich trollte. Auf den Mann kommt eine Strafanzeige zu. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell