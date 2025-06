Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ungewöhnliche Flucht vor Polizeikontrolle

Kaiserslautern (ots)

Auf recht ungewöhnliche Weise hat ein Mann am Donnerstagnachmittag versucht, einer Polizeikontrolle zu entkommen: Er sprang - komplett bekleidet und mit Rucksack - in den Hammerwoog. Der 36-Jährige konnte aber trotzdem gestellt und kontrolliert werden. Jetzt hat er eine Strafanzeige am Hals.

Während einer Streifenfahrt waren Polizeibeamte kurz vor 17 Uhr in der Nähe des Blechhammerweihers auf zwei Fahrradfahrer aufmerksam geworden und wollten beide einer Kontrolle unterziehen. Als die Radler den Streifenwagen erkannten, bogen sie in einen Waldweg ab und erhöhten ihre Geschwindigkeit. Trotz Aufforderung zum Anhalten über die Außenlautsprecher des Polizeifahrzeugs stoppten die Männer nicht. Stattdessen versuchte einer der beiden, die Streife zu "blockieren", indem er mittig vor dem Wagen herfuhr und sein Tempo drosselte. Der andere Mann trat unterdessen kräftig in die Pedale.

Als die Beamten ihr Fahrzeug neben den langsameren Radfahrer setzen konnten, ließ dieser sein Fahrrad fallen und flüchtete zu Fuß - gefolgt von den Polizisten. Kurz bevor die Einsatzkräfte den Mann einholten, sprang er ins Wasser des Hammerwoogs und schwamm in die Mitte des Sees. Erst nach mehrmaliger Aufforderung kam er wieder aus dem Wasser und konnte widerstandslos festgenommen werden.

In seinem Rucksack wurden unter anderem diverse Betäubungsmittel-Substanzen, Drogen-Konsumutensilien, Mobiltelefone und Werkzeug gefunden. Die Sachen wurden sichergestellt. Weil gegen den 36-Jährigen ein Haftbefehl bestand, wurde er noch am gleichen Abend in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der zweite Radfahrer war in der Zwischenzeit im Waldgebiet verschwunden und konnte nicht mehr gesichtet werden. Seine Personalien sind allerdings bekannt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

