Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl auf Baustelle

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben sich zwischen Dienstag und Donnerstag auf einer Baustelle in der Fischbacher Straße bedient. Sie stahlen aus einem unverschlossenen Abstellraum mehrere Baumaschinen und eine Klingelanlage. Die Diebe haben zwischen Dienstag, 10 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr zugeschlagen. Der Wert des Diebesguts liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell