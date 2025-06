Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den BMW gerammt?

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht hat ein Autobesitzer am Mittwoch aus der Gutenbergstraße angezeigt. Nach Angaben des Mannes hatte er seinen BMW 118i am Dienstagmittag gegen 12 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Am Mittwochabend gegen 21 Uhr fiel ihm auf, dass offenbar ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Rangieren gegen seinen Pkw gestoßen war: Es waren deutliche Unfallspuren am vorderen Kotflügel und Radkasten auf der Fahrerseite zu erkennen. Vom Verursacher war allerdings weit und breit nichts mehr zu sehen. Der hinterlassene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf das Rangiermanöver eines Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell