POL-RE: Oer-Erkenschwick: Unbekannte entwenden hochwertiges Firmenfahrzeug

Recklinghausen (ots) - Am Freitagmorgen konnte die Polizei vier tatverdächtige Männer stellen - drei von ihnen sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Eine Zeugin meldete der Polizei einen Einbruch in ihre Garage. Unbekannte Täter hebelten eine Tür auf und stahlen zwei Rennräder und ein Pedelec. Eine Überwachungskamera habe um 01:00 Uhr in der Nacht zu Freitag ausgelöst. Ihr Pedelec habe sie unweit ihres Wohnhauses ...

