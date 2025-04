Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mehrere versuchte Einbrüche in Kellerräume.

Lippe (ots)

In der Detmolder Innenstadt (Marienstraße) wurde in der Nacht vom 23. auf den 24.04.2025 versucht, gewaltsam in Kellerabteile dreier Mehrfamilienhäuser einzudringen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten dabei in einem Fall eine Bohrmaschine sowie einen Akkuschrauber. In anderen Fällen scheiterten die Diebe. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

