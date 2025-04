POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl.

Lippe (ots) - Am Donnerstagmittag (24.04.2025) um 13:30 Uhr wurde im Rossmann in der Straße "An der Steege" eine 37-jährige Frau beim Einkauf in Anwesenheit ihres Kleinkindes plötzlich von einer unbekannten Person attackiert. Die Täterin, beschrieben als 60- bis 70-Jährige mit ca. 1,70-1,75 m Größe, kurzen grauen Haaren und in dunkelrosa Jacke mit Punkten, ...

