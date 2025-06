Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nissan durchwühlt

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in der Emil-Caesar-Straße an einem geparkten Nissan Xterra zu schaffen gemacht. Der Fahrzeughalter stellte am Mittwoch fest, dass über Nacht die Tür des Wagens geöffnet und der Innenraum durchwühlt wurde. Gestohlen wurde ersten Überprüfungen zufolge nichts.

Eine Sichtung der Aufnahmen der Überwachungskamera ergab, dass in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.30 Uhr eine unbekannte Person in den Pkw eingedrungen war. Eine Beschreibung des Täters liegt leider nicht vor. Zeugen, denen der Unbekannte zur fraglichen Zeit aufgefallen ist, oder die etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, können sich unter der Nummer 0631 369-14299 an die Polizeiinspektion 2 wenden. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell