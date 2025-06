POL-PDKL: Fuß von Dreijährigem überrollt

Kaiserslautern (ots) - Diebe haben sich in der Emil-Caesar-Straße an einem geparkten Nissan Xterra zu schaffen gemacht. Der Fahrzeughalter stellte am Mittwoch fest, dass über Nacht die Tür des Wagens geöffnet und der Innenraum durchwühlt wurde. Gestohlen wurde ersten Überprüfungen zufolge nichts. Eine Sichtung der Aufnahmen der Überwachungskamera ergab, dass in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.30 Uhr eine unbekannte Person in den Pkw eingedrungen war. Eine Beschreibung ...

