POL-ME: Betrügerinnen erbeuten Bargeld - 2503050

Velbert (ots)

Am Mittwochmittag, 12. März 2025, wurde eine 76-Jährige von einem Duo in ihrer Wohnung in Velbert bestohlen. Die jungen Frauen hatten sich zuvor unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung der Seniorin verschafft.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 12:30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer 76-jährigen Velberterin. Zwei junge Frauen baten um Einlass, um die Toilette der Seniorin zu benutzen. Hilfsbereit ließ die Dame das Duo ein. Im Anschluss verwickelte eine der Frauen die Velberterin in ein Gespräch. Erst nachdem das Duo die Wohnung verlassen hatte, stellte sie den Diebstahl von mehreren hundert Euro Bargeld sowie ihrer Debitkarte fest.

Sie alarmierte folgerichtig die Polizei, die die Täterinnen trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich davor zu warnen, Fremden Zugang zur Wohnung zu gewähren.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der in Ihre Wohnung will.

