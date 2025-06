Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrradfahrerin kollidiert mit Auto

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde die Polizei zu einem Unfall mit einem verletzten Radfahrer in die Neue Straße gerufen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte ein Mann mit seinem Fiat Punto eine 52-jährige Radfahrerin überholen. Als der Pkw auf gleicher Höhe mit dem Fahrrad war, fuhr die 52-Jährige plötzlich nach links und kollidierte mit dem Fahrzeug. Die Radlerin wurde verletzt und, nachdem der Rettungsdienst sie erstversorgt hatte, in ein Krankenhaus gebracht. An Pkw und Fahrrad entstand ein Sachschaden von insgesamt 4.000 Euro. |elz

