POL-KLE: Geldern - Polizei überwacht Kreuzungsbereich

STOP-Zeichen häufig nicht beachtet

Geldern (ots)

Die Polizei in Geldern hat unter anderem an der Kreuzung Am Pannofen/Stettiner Straße in Geldern in den letzten Wochen verstärkt die Einhaltung der Straßenverkehrsvorschriften kontrolliert. Dabei wurden zu unterschiedlichen Zeiten die Beachtung des absoluten Haltgebotes (STOP-Zeichen) sowie der Geschwindigkeitsregeln überprüft. Bis einschließlich Mittwoch (21.Mai 2025) wurden dabei im laufenden Monat 66 Verstöße festgestellt. Dabei handelte es sich um 39 Verstöße gegen das Haltgebot des STOP-Zeichens, 12 Geschwindigkeitsverstöße, drei Gurtverstöße und in einem Fall um einen "Handy"-Verstoß. Zwei Verkehrsteilnehmer mussten aufgrund des Verdachtes auf Betäubungsmittelkonsum eine Blutprobe abgeben, darüber hinaus wurden neun sonstige Verstöße registriert und geahndet, darunter solche gegen Ladungssicherungspflichten und Überladung bei LKW sowie Verstöße von Radfahrenden. Die Polizei wird auch weiterhin regelmäßig die Einhaltung der Verkehrsvorschriften kontrollieren, um damit neben anderen Maßnahmen die Unfallgefahr im Kreis Kleve nachhaltig zu senken.(sp)

