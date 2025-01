Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Koffer mit neuwertigen Turnschuhen

Hagen - Lüdenscheid (ots)

Am Mittwochnachmittag (22. Januar) kontrollierten Bundespolizisten im Hagener Hauptbahnhof einen Jugendlichen. Dieser führte in seinem Gepäckstück zehn Paar Schuhe mit sich. Die Beamten stellten die Ware sicher.

Gegen 17:55 Uhr befand sich eine Streife der Bundespolizei am Haupteingang des Hauptbahnhofs Hagen. Hierbei wurden sie auf einen 15-Jährigen aufmerksam, welcher sich auffällig umschaute, immer wieder Blickkontakt zu den Uniformierten suchte und anschließend sein Mobiltelefon nutzte. Der Jugendliche ist bereits in der Vergangenheit polizeilich, aufgrund mehrerer Diebstahlsdelikte, in Erscheinung getreten. Die Beamten kontrollierten den rumänischen Staatsangehörigen, welcher einen Koffer mit sich führte. Zu dessen Herkunft gab er an, dass er diesen von einem Freund erhalten habe und dieser nicht ihm gehöre. Auch habe und hatte er zuvor keine Reiseabsichten. Weitere Angaben machte er dazu nicht.

Die Einsatzkräfte brachten den Minderjährigen zur Bundespolizeiwache und durchsuchten das Gepäckstück. Hierbei stellten sie zehn Paar hochwertige Turnschuhe verschiedener Marken und Größen fest. Einen Teil davon wies noch Etikettierungen auf. Woher die Ware stammt, verriet der Lüdenscheider den Beamten nicht. Die Polizisten beschlagnahmten zudem das Smartphone des Rumänen.

Eine anschließende Videoauswertung ergab, dass der 15-Jährige zuvor mit einer Regionalbahn in Hagen ankam. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

